Letmathe: Diese Straßen werden für die Kiliankirmes gesperrt

Foto: Michael May

Wie auf unserem Bild die Overwegstraße müssen wegen der Kiliankirmes viele Straßen in Letmathe gesperrt werden.

Letmathe. Die Letmather Kiliankirmes steht bevor, Straßen und Parkplätze werden gesperrt, MVG-Busse umgeleitet. Wo mit Einschränkungen zu rechnen ist.

Von Freitag, 14. bis Montag, 17. Juli, läuft in Letmathe die traditionelle Kiliankirmes.

Deshalb sind seit Montag, 10., und noch bis Mittwoch, 19. Juli, laut einer Mitteilung der Stadt Iserlohn folgende Straßen für den Durchgangsverkehr gesperrt werden: Friedensstraße (zwischen Hagener und Von-der-Kuhlen-Straße), Marktstraße, Marienstraße, Overwegstraße, Reinickendorfer Straße (zwischen Hagener und Brabeckstraße), Von-der-Kuhlen-Straße (zwischen Schwerter Straße und Zum Volksgarten). Eine Zufahrt für die Anwohner ist über die Friedensstraße möglich.

Im Bereich des Bürgerbüros ist die Von-der-Kuhlen-Straße ebenfalls voll gesperrt. Für das am Montag, 17. Juli, stattfindende Feuerwerk ist es notwendig, die Von-der-Kuhlen-Straße zwischen den Einmündungen Friedens- und Schwerter Straße ab 22 Uhr bis Feuerwerk-Ende für Fahrzeuge zu sperren. In der Von-der-Kuhlen-Straße muss für das Feuerwerk zwischen den Hausnummern 36 und 44 ein absolutes Haltverbot eingerichtet werden. Auf dem Schulhof der ehemaligen Albert-Schweitzer-Schule darf zu diesem Zeitpunkt ebenfalls nicht geparkt werden.

Umleitung für Busse

Die Linien der MVG werden bereits seit Montag, 10., und noch bis Mittwoch, 19. Juli, umgeleitet. Detaillierte Informationen zu den umgeleiteten Buslinien sind unter www.mvg-online.de/verkehrsmeldungen zu finden. Aus verkehrstechnischen Gründen wird jedoch die Ersatzhaltestelle für den Einstieg „Woolworth“ (Fahrtrichtung Hagen-Hohenlimburg) am Bahnhof Letmathe eingerichtet. Der Haltestellenbereich darf mit Fahrzeugen nicht befahren werden. Im Bereich der Haltestelle „Woolworth” werden stadtauswärts Taxenplätze eingerichtet.

Die Hagener Straße kann im genannten Zeitraum im Zwei-Richtungs-Verkehr befahren werden. Wegen der geringen Spurbreite wurden im Abschnitt zwischen Reinickendorfer Straße und Alter Markt einzelne Parkplätze mit Haltverboten versehen, damit Ausweichbuchten vorhanden sind. Alle Verkehrsteilnehmenden werden um besondere Vorsicht und gegenseitige Rücksichtnahme gebeten.

Wie in der Vergangenheit auch, wird die Hagener Straße ab Einmündung An Pater und Nonne/Lennedamm für Lkw über 3,5 Tonnen gesperrt. Damit der Durchgangsverkehr weiter fließen kann, werden die an den Kirmesbereich angrenzenden Straßen teilweise ebenfalls mit Halteverboten belegt. Wer sie nicht beachtet, muss damit rechnen, ein „Knöllchen” zu bekommen oder schlimmstenfalls abgeschleppt zu werden. Die Polizei und die Abteilung Straßenverkehr der Stadt Iserlohn bitten um Beachtung der aufgestellten Verkehrszeichen und wünschen ein ungetrübtes Kirmesvergnügen.

