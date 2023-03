Letmathe: Drei Autorinnen begeistern auf individuelle Weise

Letmathe. Im „Bahnsteig 42“ in Letmathe gab es eine Lesung dreier Autorinnen passend zum Weltfrauentag. Sie hätten unterschiedlicher nicht sein können.

Annemie Engel ist glücklich. Endlich Urlaub. Meeresrauschen, Möwengeschrei und Fischbrötchen. Und als i-Tüpfelchen sogar noch eine Eintrittskarte für ein Konzert ihres Lieblingssängers Peter Juwel. Bis zu ihrem Eintritt in das Rentenalter war Annemie Konditorin, Plätzchen, Kuchen, Puderzucker. Doch gleich am ersten Tag ihres Urlaubs stolpert sie über eine Leiche. So beginnt der Kriminalroman„Tide, Tod und Tüdelkram“, aus dem Elke Pistor am Mittwoch im Café-Bistro „Bahnsteig 42“ in Letmathe einige Passagen las.

Eingeladen zu diesem Abend hatte das Kulturressort der Stadt Iserlohn anlässlich des „Internationalen Weltfrauentages“ unter dem Motto: „Starke Frauen – Harte Fälle“, denn neben Pistor waren noch die Autorinnen Christiane Dieckerhoff und Jutta Wilbertz. Doch dazu später mehr.

Autorin Elke Pistor spielt die Rolle der Protagonistin

Elke Pistor liest nicht nur einfach vor, sie schlüpft auch in die Rolle ihrer Protagonistin. So wird der Abend zu einem interaktiven Event. Was hat die Autorin nicht alles in ihrem Requisitenbeutel: einen Kittel, eine wärmende Wolljacke oder ein rotes Schweißtuch. Sie erzählt von Annemies Klimakterium, was für Pistor zum persönlichen Klimawandel wird und verblüfft ihr Publikum mit einer schier unglaublichen Überraschung. Der tote Peter Juwel steht doch am Abend quicklebendig auf der Bühne und wird am nächsten Morgen wieder mausetot aufgefunden. Da geht doch was nicht mit rechten Dingen zu!? Da wird Annemie zur Miss Marple und versucht den Mord aufzuklären.

Nachdenklich wird es, als Christiane Dieckerhoff aus ihrem Roman „Meine fremde Mutter“ liest. Rabea ist die Leiterin eines Frauenhauses. Es ist aufrüttelnd und erschreckend täglich die Frauen zu sehen, die von ihren Männern verprügelt werden und nach teilweise langem Martyrium endlich Zuflucht in einem Frauenhaus finden. Eines Tages erfährt Rabea, dass ihr Vater nicht mit ihrer leiblichen Mutter verheiratet war. Sie begibt sich auf die Suche nach ihr und recherchiert, dass diese eine international gesuchte RAF-Terroristin ist und Veronika Maibohm heißt. Wie konnte aus der engagierten Gymnasiastin eine Terroristin werden? Die Suche nach der Antwort auf diese Frage führt Rabea nach Mallorca, wo sie von der Polizei verhaftet und verhört wird. Ein spannender Roman, der fesselnd ist bis zur letzten Seite.

Musikalische Einlagen bei Lesung von Jutta Wilbertz in Letmathe

Dritte im Bunde ist Jutta Wilbertz, die ihre Lesung mit kleinen musikalischen Einlagen würzt. Es sind bitterböse und rabenschwarze Lieder, die sie singt und bei denen das Lachen im Halse stecken bleibt. Sie mixt einen unterhaltsamen und mörderischen Cocktail aus frechen Liedern und Texten aus ihrem Werk „Ups, tot“.

Mit viel Applaus bedankte sich das Publikum im „Bahnsteig 42“ für einen wunderbaren Abend, zu dem Beate Evers vom Kulturreferat rund 50 Zuhörerinnen und Zuhörer begrüßen konnte.

