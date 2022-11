Letmathe: Drei Diebstähle in Supermärkten

Gleich drei Mal nahmen Polizeibeamte am Montagmittag Diebstähle in Letmathe auf.

Letmathe. Unbekannte Täter stahlen drei Frauen am Montag die Geldbörsen beim Einkaufen in Letmather Supermärkten.

Gleich drei Mal nahmen die Polizeibeamten am Montagmittag Diebstähle in Letmathe auf: Einer 70-Jährigen wurde das Portemonnaie in einem Discounter an der Hagener Straße entwendet.

Zwei Fälle im selben Supermarkt

Das gleiche passierte kurze Zeit zuvor einer 46 Jahre alten Frau im selben Supermarkt. Zudem wurde einer 78 Jahre alten Dame das Portemonnaie beim Einkaufen an der Untergrüner Straße gestohlen.

Ermittlungen zu den Tatverdächtigen

Die Polizei ermittelt nach Tatverdächtigen und prüft Zusammenhänge. Bereits in der vergangenen Woche war es zu ähnlichen Vorfällen in Iserlohn und Letmathe gekommen.

