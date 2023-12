Letmathe: E-Bike an der Dechenhöhle gestohlen

Letmathe Wie die Polizei berichtet, wurde an der Dechenhöhle ein E-Bike entwendet. Der Besitzer hatte es für knapp eine Stunde aus den Augen gelassen.

An der Dechenhöhle in Letmathe wurde laut Polizeiangaben am Samstagnachmittag, 16. Dezember, ein E-Bike gestohlen. Der Fahrer hatte es gegen 15 Uhr am Parkplatz der Dechenhöhle abgestellt und mit einem Faltschloss an einer Straßenlaterne gesichert. Als er gegen 16.15 Uhr zurückkehrte, war das Cube-Mountainbike verschwunden. Das zerstörte Schloss lag in einem Mülleimer in der Nähe. Die Polizei nahm vor Ort eine Anzeige auf.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Letmathe