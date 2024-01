Letmathe: Ehrlicher Finder bringt Seniorin Handtasche zurück

Letmathe Eine 79-Jährige hatte ihre Handtasche verloren und meldete dies der Polizei. Sie hatte Glück: Die Tasche wurde gefunden. Das ist passiert.

Es gibt noch ehrliche Finder: Am 9. Januar meldete eine 79-jährige Letmatherin, dass ihr auf dem Weg zwischen Overberg-Apotheke und Woolworth ihre Handtasche verloren gegangen ist. Lautpolizeibericht lagen darin Telefon, Geldbörse mit Bargeld, Schüssel und diverse Bank- und Kundenkarten.

Die Seniorin meldete sich sofort auf der Polizeiwache in Letmathe. Die Beamten schrieben eine Anzeige wegen Unterschlagung. Zu Hause empfing sie jedoch ihr Mann mit der freudigen Nachricht, dass die Handtasche bereits vor ihr nach Hause gefunden hatte. Ein ehrlicher Finder war über die Tasche gestolpert, hatte in der Tasche eine Adresse gefunden, sich in den Bus gesetzt und das Fundstück beim Nachbarn abgegeben.

Die Seniorin ist nun so glücklich, dass sie dem Finder gerne ein Dankeschön geben würde - wenn er sich denn noch einmal melden würde.

