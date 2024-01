Letmathe: Einbrecher durchwühlen Schränke in Einfamilienhaus

Unbekannte sind in ein Einfamilienhaus in Letmathe eingebrochen.

Letmathe In ein Einfamilienhaus in Letmathe sind Unbekannte eingebrochen. Ein Anwohner bemerkte die Personen. Polizei sucht nach Zeugen.

Unbekannte sind am Montag, gegen 19.55 Uhr, in ein Einfamilienhaus an der Rosenstraße in Letmathe eingebrochen. Die Täter verschafften sich Zutritt, indem sie gewaltsam ein Fenster aufbrachen. Im Inneren durchwühlten sie anschließend mehrere Schränke und Schubladen. Ein Anwohner bemerkte zwei schwarz gekleidete Personen, die durch eine Hecke in Richtung Am Dorfplatz flüchteten.

Die Polizei konnte sie im Rahmen der sofortigen Fahndungsmaßnahmen nicht mehr antreffen. Weiterführende Zeugenhinweise nimmt die Polizeiwache in Letmathe unter 02374/50290 entgegen.

Mehr aus Iserlohn, Hemer und Letmathe

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Letmathe