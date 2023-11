Letmathe: Einbrecher erbeuten Bargeld in Reifengeschäft

Einbrecher sind in Letmathe in ein Reifengeschäft eingedrungen.

Letmathe Nach einem Einbruch in Letmathe bittet die Polizei um Zeugenhinweise.

Unbekannte Täter haben am Sonntag um 0.15 Uhr die Scheiben eines Reifengeschäfts an der Hagener Straße in Letmathe eingeschlagen. Aus dem Innenraum entwendeten der oder die Täter Bargeld. Zeugen beobachteten einen Kleinwagen vor dem Geschäft. Eine Person fuhr mit dem Fahrzeug in Richtung Hohenlimburg davon. Die Polizei erhielt erst mit Zeitverzug Kenntnis vom Vorfall und sucht nun Zeugen.

Mehr aus Iserlohn, Hemer und Letmathe

Hinweise nimmt die Wache Letmathe unter 02374/5029-0 entgegen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Letmathe