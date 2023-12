Letmathe: Einbrecher erbeuten Schmuck und Bargeld

Laut Polizeibericht gab es am Donnerstag einen Einbruch in Letmathe.

Letmathe Unbekannte Täter drangen am Donnerstagabend in eine Wohnung an der Straße Am Burgberg in Letmathe ein. Die Polizei bittet um Hinweise zur Tat.

Am Donnerstagabend, zwischen 18.45 und 19.15 Uhr, gab es laut Polizeibericht einen Einbruch in der Straße Am Burgberg in Letmathe.

Balkontür aufgehebelt

Unbekannte hebelten eine Balkontür auf, durchwühlten die gesamte Wohnung und flüchteten mit Schmuck und Bargeld. Die Polizei sicherte Spuren und bittet um Hinweise unter Telefon 5029-0.

