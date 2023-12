Die Polizei fragt nach dem Einbruch in Letmathe: Wer hat etwas mitbekommen?

Kriminalität Letmathe: Einbrecher richten Sachschaden in Wohnung an

Letmathe Eine Privatwohnung an der Hagener Straße in Letmathe war das Ziel unbekannter Einbrecher. Die Polizei sucht jetzt Zeugen.

Unbekannte Täter öffneten laut Polizeibericht zwischen 12 und 18 Uhr gewaltsam die Tür zu einer Privatwohnung an der Hagener Straße in Letmathe. Offenbar machten sie keine Beute, richteten jedoch Sachschaden an. Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen nimmt die Wache Letmathe unter 02374/5029-0 entgegen.

