Die Polizei in Letmathe fahndet nach Einbrechern.

Polizei Letmathe: Einbruch in Friseursalon – Geldkassette gestohlen

Letmathe. Die Polizei fahndet nach Einbrechern, die vergangene Woche eine Geldkassette aus einem Friseursalon in Letmathe gestohlen haben.

Aus einem Friseursalon an der Hagener Straße in Letmathe haben Einbrecher in der Nacht zu Freitag eine Geldkassette gestohlen. Die Polizei sucht nun nach Zeugen. Hinweise nimmt die Wache Iserlohn, 02371/9199-0, entgegen.

