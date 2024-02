Letmathe: Einbrüche in zwei Gartenhütten

Die Polizei bittet um Hinweise nach Einbrüchen in Gartenhütten in Letmathe.

Letmathe In Letmathe kam es zu zwei Einbrüchen in Gartenhütten. Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen, die in dem Fall Informationen haben.

In der Untergrüner Straße in Letmathe wurde am Donnerstag, 8. Februar, zwischen 0.30 und 9 Uhr, in zwei Gartenhütten eingebrochen. Der unbekannte Täter brach dafür gewaltsam jeweils die Türen der Hütten auf. Entwendet wurde in beiden Fällen jedoch offenbar nichts. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiwache in Letmathe unter 02374/5029-0 entgegen.

