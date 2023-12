Letmathe: Einbrüche in Schule und Drahtstahlwerk

In Letmathe wurde laut Polizei in ein Drahtstahlwerk und in eine Schule eingebrochen.

In der Nacht zu Mittwoch wurde laut Polizeibericht an der Untergrüner Straße in Letmathe in ein Drahtstahlwerk eingebrochen. Unbekannte hebelten zunächst ein Fenster, dann zwei Getränkeautomaten gewaltsam auf und entwendeten das Geld. Die Polizei sicherte Spuren.

Unbekannte hebeln Zigarettenautomaten auf

Ebenfalls an der Untergüner Straße wurde Zigarettenautomat aufgehebelt. Der Täter entwendete Geldkassette sowie sämtliche Zigaretten. Ein Zeuge bemerkte die Tat am Sonntag gegen 1.40 Uhr.

Bereits am Samstag um 0.46 Uhr sind Unbekannte in die Realschule an der Von-der-Kuhlen-Straße eingebrochen. Sie brachen eine Kellertür auf und lösten dabei einen Alarm aus. Die Polizei durchsuchte das Gebäude und sicherte Spuren. Zur möglichen Beute können noch keine Angaben gemacht werden.

