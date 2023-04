Letmathe: Eine Person bei Unfall auf Brabeckstraße verletzt

An der Kreuzung Friedensstraße/Brabeckstraße sind ein Audi und ein BMW zusammengestoßen.

Letmathe. Der Unfallverursacher war laut Polizei alkoholisiert und missachtete die Vorfahrt. DIe Polizei entzog ihm die Fahrerlaubnis.

Bei einem Verkehrsunfall an der Kreuzung Brabeck-/Friedensstraße ist in der Nacht zu Samstag eine Person verletzt und vom Rettungsdienst vorsorglich ins Krankenhaus gebracht worden. Der Zusammenstoß zwischen den zwei Fahrzeugen passierte gegen 21.50 Uhr. Der laut Polizei alkoholisierte Fahrer war auf der Friedensstraße in Richtung Volksgarten unterwegs und missachtete die Vorfahrt eines anderen Verkehrsteilnehmers. Zunächst war von mehreren verletzten Personen die Rede. Der Rettungsdienst schickte daher zwei Rettungswagen und die Feuerwehr war mit zwei Einsatzfahrzeugen ausgerückt. Die Polizei nahm dem Unfallverursacher Blut ab und stellte fest, dass er Alkohol getrunken hatte. Ihm wurde die Fahrerlaubnis entzogen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Letmathe