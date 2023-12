Letmathe erstrahlt mit weihnachtlicher Beleuchtung

Letmathe Die Lennebrücke erstrahlt passend zur Adventszeit in Rot und Grün. Neben der Beleuchtung gibt es noch andere weihnachtliche Schmuckstücke.

Weihnachtlicher Lichterglanz an der LenneAdventliche Stimmung zieht nicht nur in die Häuser und Wohnungen der Letmather ein. Auch die Lennebrücke erstrahlt passend zur Adventszeit in Rot und Grün. Neben der Beleuchtung schmücken die Stadt auch Weihnachtsbäume, die die passende Stimmung zum Geschenkkauf erzeugen.

Und auch das Programm des „Kleinen Weihnachtsmarktes“ am Haus Letmathe am dritten Adventwochenende bietet einige Höhepunkte. Neben der Eröffnung im Kiliansdom wird es unter anderem auch noch ein weihnachtliches Vorlesen in der Bücherei geben, an allen Tagen stehen Verkaufsstände in der Bücherei und auch der Nikolaus kommt. Eine ausführliche Übersicht folgt.

