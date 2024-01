Letmathe: Fahrerflucht nach Unfall mit 10.000 Euro Schaden

Letmathe. Ein am Fahrbahnrand in der Friedrich-Ebert-Straße in Letmathe geparkter grauer Fiat TIPO wurde zwischen Freitag, 12. Januar, 21 Uhr und Samstag, 13. Januar, 12.30 Uhr vermutlich durch ein blaues Fahrzeug an der linken Fahrzeugseite stark unfallbeschädigt. Am Seitenspiegel des beschädigten Fiat konnte blauer Lackaufrieb vom Verursacherfahrzeug festgestellt werden. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne eine Schadensregulierung eingeleitet zu haben. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 10.000 Euro.

Zeugen, die Hinweise auf den Verursacher machen können, werden gebeten, sich an die Polizeiwache Iserlohn (02371 / 9199-0) oder direkt an das Verkehrskommissariat Iserlohn (02371 / 9199-7102) zu wenden.

