In einem Entsorgungsunternehmen in Letmathe ist ein Feuer ausgebrochen.

Blaulicht Letmathe: Feuer in Entsorgungsbetrieb ausgebrochen

Letmathe. In einem Entsorgungsbetrieb in Letmathe ist ein Feuer ausgebrochen. Dichte Rauchwolken quollen aus der Halle, die Feuerwehr nutzt Löschschaum.

Auf dem Betriebsgelände einer Entsorgungsfirma in Stenglingsen ist es am Donnerstagnachmittag zu einem Feuer gekommen.

Nach ersten Erkenntnissen war das Feuer in einer Halle mit mehreren nebeneinanderliegenden Sortierbecken in einem der Sammelstellen ausgebrochen. Aus der Halle quollen anfangs dichte Rauchschwaden, die der Wind von Genna aus in Richtung Lasbeck wehte. Aus dem Behälter loderten Flammen auf.

Die Feuerwehr begann mit einem massiven Löschschaumeinsatz das offene Feuer zu ersticken und orderte nach der ersten Alarmierung weitere Kräfte zur Unterstützung nach. Im Einsatz waren die Berufsfeuerwehr sowie vier Löschgruppen der Freiwilligen Feuerwehr. Es wurde ein Löschwasserversorgung von einem Hydranten an der Stenglingser Straße aus aufgebaut.

