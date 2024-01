Letmathe: Feuerwehr löscht Altpapiercontainer

Letmathe Die Feuerwehr musste in Letmathe einen Altpapiercontainer löschen, der plötzlich auf einem Müllwagen Feuer fing. Der Einsatz war nicht einfach.

Die FeuerwehrIserlohn wurde am Freitag gegen 12.30 Uhr zu einem Brand gerufen. Auf einem Altpapierfahrzeug fing ein Container aus bisher ungeklärter Ursache Feuer. Der Fahrer reagierte geistesgegenwärtig und fuhr mit dem Fahrzeug in einen Wendehammer in der Wiesenstraße in Letmathe und setzte dort den Container ab. Die Einsatzkräfte hatten allerdings so keinen leichten Zugang zum Feuer, so dass ein Wechselladerfahrzeug den Container so aufgesattelt hatte, dass dieser sich öffnen ließ. Da das gepresste Altpapier dafür sorgte, dass das Wasser daran abprallte, zogen die Feuerwehrleute das Papier auseinander, um den Brand zu löschen. Nach circa einer Stunde konnten die acht Einsatzkräfte zurück zur Wache aufbrechen.

