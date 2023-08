Letmathe: Feuerwehr löscht brennenden Trockner

In Letmathe war am Freitagabend die Feuerwehr im Einsatz. In einem Mehrfamilienhaus Im Markenfeld brannte ein Trockner.

Letmathe. In einem Mehrfamilienhaus Im Markenfeld in Letmathe gab es am Freitagabend einen Feuerwehreinsatz: Die Einsatzkräfte löschten einen Trockner.

In einem Mehrfamilienhaus Im Markenfeld ist am Freitag in einer Wohnung im ersten Obergeschoss ein Wäschetrockner in Brand geraten. Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr ist ein größerer Brand verhindert worden.

Im Einsatz waren die Berufsfeuerwehr und Einheiten der Freiwilligen Feuerwehr mit insgesamt 30 Einsatzkräften. „Fünf Personen sind noch von der Feuerwehr vorsorglich aus dem Haus geholt worden“, teilte Stadtbrandinspektor Jörg Döring an der Einsatzstelle mit; eine Person ist vom Rettungsdienst vor Ort betreut und behandelt worden.

Zwei Angriffstrupps mit Pressluftatemschutz

Für die Löscharbeiten rüstete die Feuerwehr zwei Angriffstrupps mit Pressluftatemschutz aus. Nach Abschluss der Löscharbeiten kam ein Hochleistungslüfter zum Einsatz, um das Treppenhaus und die Brandwohnung zu lüften.

