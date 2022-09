Letmathe: Feuerwehr verhindert größeren Böschungsbrand

Die Feuerwehr hat in Letmathe einen Böschungsbrand gelöscht.

Letmathe. Eine Böschung an der Altenaer Straße in Letmathe hat in der Nacht zu Sonntag Feuer gefangen. Zum Glück wurde der Brand rechtzeitig entdeckt.

Gerade noch rechtzeitig hat die Feuerwehr in der Nacht zu Sonntag einen Böschungsbrand an der Altenaer Straße/B 236 in Letmathe verhindert.

Die Besatzung eines Rettungswagens der Feuerwache Altena, der gerade an der Altenaer Straße vorbeifuhr, hatte mit einem Feuerlöscher erfolgreich die erste Brandbekämpfung übernommen. Die Feuerwehr brauchte anschließend nur noch wenige Liter Wasser, um restliche Glutnester und glimmendes Laub zu löschen.

Die B 236 blieb für kurze Zeit während des Einsatzes zwischen der Ellebrecht-Kreuzung und Ortseingang Richtung Nachrodt gesperrt.

