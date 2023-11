Letmathe: Frau zerrt an fremdem Auto – Polizei schreitet ein

Eine Frau aus Hemer rüttelte in Letmathe so lange an einem fremden Auto, bis die Polizei hinzugerufen wurde.

Letmathe Eine Frau aus Hemer wollte in Letmathe in ein Auto einsteigen, das gar nicht ihres war. Erst als die Polizei hinzukam, ließ sie von dem Wagen ab.

Voller Überzeugung, das eigene Auto zu öffnen, hat eine 39 Jahre alte Frau aus Hemer am Dienstag in Letmathe so lange an einem fremden Fahrzeug gezerrt und gerüttelt, bis die Polizei einschreiten musste. Die Frau war nach Angaben der Kreispolizeibehörde während des Vorfalls stark alkoholisiert.

Zeugen beobachteten die 39-Jährige gegen 22 Uhr, als sie den Wagen an der Hagener Straße mit einem Gegenstand bearbeitete und immer wieder am Griff der Fahrertür riss. Nachdem der tatsächliche Fahrzeugbesitzer hinzugerufen wurde, versuchte dieser der Frau zu erklären, dass sie an nicht an ihrem eigenen Wagen zerre. Als sie nicht lockerließ, rief er die Polizei. Genauso überzeugt wie von dem Gedanken, dass es sich um ihr Auto handele, versicherte sie den Polizeibeamten, keinen Alkohol getrunken zu haben.

Mehr aus Iserlohn, Hemer und Letmathe

Die Polizisten machten sich auf die Suche nach dem tatsächlichen Wagen der 39-Jährigen und entdeckten ihn auf einem Parkplatz in der Nähe. Vor den Augen der Beamten verschloss die Frau ihren Wagen und stieg für die Heimfahrt in ein Taxi. Die Polizei schrieb eine Anzeige wegen Sachbeschädigung. Die Fahrt unter Alkohol wäre noch teurer geworden.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Letmathe