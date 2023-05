Letmathe: Fünf Einbrecher auf frischer Tat festgenommen

Die Polizei wurde nach einem Einbruchalarm in das ehemalige Marienkrankenhaus in Letmathe gerufen.

Letmathe. Im ehemaligen Marienhospital haben Einbrecher versucht, Schaltgeräte und Computerzubehör zu stehlen. Ein Polizeihund entdeckte zwei von ihnen.

Die Polizei hat am frühen Samstagmorgen, den 13. Mai, im ehemaligen Marienhospital an der Hagener Straße in Letmathe fünf Einbrecher vorläufig festgenommen. Gegen 3 Uhr löste ein Einbruchalarm aus. Die Polizei umstellte das Gebäude und durchsuchte die Räume mit Unterstützung eines Diensthundes, der zunächst zwei Tatverdächtige (18 und 43 aus Hagen) entdeckte.

Schwerer Bandendiebstahl in Letmathe

Im weiteren Verlauf stellten sich drei weitere Männer (17 und 29 Jahre alt aus Selm, Werne und Lüdinghausen). Die Männer hatten medizinische Schaltgeräte und Computerzubehör zum Abtransport bereitgelegt. Die Polizei ermittelt wegen schweren Bandendiebstahls und Hausfriedensbruchs.

