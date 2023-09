Letmathe: Fußgänger von Auto eingequetscht – schwer verletzt

Bei dem Unfall an der Hagener Straße erlitt ein 76-jähriger Mann schwere Verletzungen.

Letmathe. Fußgänger wird vor Letmather Bäckerei am Samstag von Pkw angefahren und zwischen Autos eingequetscht.

Am Samstagmorgen gegen 9.45 Uhr ereignete sich auf der Hagener Straße direkt vor einer örtlichen Bäckerei ein schwerer Unfall.

Das Opfer, ein 76-jähriger Mann, erlitt schwere Verletzungen und wurde mit dem Rettungshubschrauber, der in Genna am Umspannwerk gelandet war, nach Dortmund ins Unfall-Krankenhaus geflogen. Nach ersten Angaben hatte ein Autofahrer Vorwärts- und Rückwärtsgang beim Parken verwechselt. Das Unfallopfer war daraufhin zwischen zwei Autos eingequetscht worden. Die Straße war nicht gesperrt, der Verkehr rollte an der Unfallstelle vorbei.

