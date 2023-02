Letmathe: Gefasster Dieb randaliert im Gewahrsam

Letmathe. Erst bestiehlt der 33-Jährige einen Passanten in Letmathe, dann wird er verhaftet und uriniert gegen die Zellentür.

Ein 33-jähriger Neuenrader hat am Dienstagnachmittag einem Passanten an der Bahnhofstraße in Letmathe ein elektronisches Wörterbuch aus der halb geöffneten Umhängetasche gestohlen. Der Bestohlene bemerkte laut Polizeibericht den Diebstahl. Weitere Zeugen sahen, wie der Tatverdächtige in Richtung Innenstadt floh und das Gerät wegwarf. Im Rahmen der Fahndung entdeckte die Polizei den Gesuchten an der Bushaltestelle am Bahnhof.

+++ Mehr aus Letmathe: Socken für gute Zwecke gestrickt +++

Wie sich herausstellte, liegen zwei Haftbefehle gegen den 33-Jährigen vor. Die Polizeibeamten nahmen ihn fest. Ein Drogenvortest verlief positiv. Nach einer ärztlichen Untersuchung kam er zunächst ins Gewahrsam. Dort kratzte er eine Fensterdichtung kaputt und urinierte gegen die Zellen-Innentür. Die Polizei schrieb Anzeigen wegen Diebstahls und Sachbeschädigung. Der Neuenrader wurde anschließend in eine Justizvollzugsanstalt transportiert.

+++ Lesen Sie auch: Nachrichten aus Letmathe +++

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Letmathe