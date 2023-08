Letmathe: Gemeinsames Tauffest im Volksgarten

Superintendentin Martina Espelöer war im vergangenen Jahr beim ersten gemeinsamen Tauffest in Villigst dabei, diesmal wird es in Letmathe gefeiert.

Letmathe. Die Kirchengemeinden Christus, Oestrich und Letmathe feiern ein gemeinsames Tauffest im Volksgarten. Wie man sich noch anmelden kann.

Der Evangelische Kirchenkreis Iserlohn feiert am Sonntag, 17. September, ab 11 Uhr gemeinsam mit den Kirchengemeinden Christus, Oestrich und Letmathe ein Tauffest im Volksgarten in Letmathe.

+++ Mehr aus Letmathe: Netto wegen Umbauarbeiten geschlossen +++

Die Taufe ist das Herzstück des christlichen Glaubens. Durch die gemeinsamen Tauffeste möchten der Kirchenkreis und die Kirchengemeinden der wichtigen Kasualie einen neuen Anstrich geben und Zielgruppen ansprechen, die eine Alternative zur Taufe im Sonntagsgottesdienst suchen. Im vergangenen Jahr fand in Villigst unter dem Motto „hineintaufen“ bereits das erste Fest in dieser Form statt. Nun gibt es in Letmathe das zweite gemeinsame Tauffest, 2024 ist eines im Sauerlandpark geplant.

Anmeldung erforderlich

Zusätzlich zum Tauffest fanden in den Kindertageseinrichtungen der drei Kirchengemeinden bereits Projekttage statt, um den Familien und Kindern das Thema Taufe näher zu bringen (wir berichteten). Am 11. August findet ein zentrales Taufgespräch im Varnhagenhaus statt. Kurzentschlossene können sich immer noch zum Tauffest sowie zu dem Vorgespräch anmelden.

+++ Mehr zum Thema: Taufstühle für alle Kitas im Kirchenkreis +++

Informationen gibt es in den beteiligten Gemeinden, die Möglichkeit zur Anmeldung besteht per E-Mail an is-kk-superintendentur-iserlohn@ekvw.de.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Letmathe