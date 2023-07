Letmathe: Gestohlener Auflieger am Stenglingser Weg gefunden

In Letmathe wurde ein Auflieger gefunden, der zuvor in Bönen gestohlen wurde.

Letmathe. Ein Auflieger einer Textilfirma, der in Bönen gestohlen wurde, ist laut Polizei jetzt am Stenglingser Weg in Letmathe wieder aufgetaucht.

Ein in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in Bönen gestohlener Auflieger einer Textilfirma wurde laut Polizeibericht am Dienstagmorgen, gegen 9.30 Uhr, durch die Firma am Stenglingser Weg geortet.

Offenbar hatten Diebe den gesamten Auflieger mit einer Zugmaschine entwendet. Nach erster Inaugenscheinnahme waren einige Kartons auf dem Auflieger geöffnet.

Keine Hinweise zu den Tätern

Entwendet wurde allerdings nichts. Der Auflieger konnte einem Berechtigten der Firma übergeben werden. Täterhinweise liegen bisher nicht vor.

