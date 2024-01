Letmathe: Handtasche in der Innenstadt gestohlen

Letmathe Einer 53-jährigen Frau wurde eine Handtasche in einem Geschäft an der Hagener Straße gestohlen. Sie erstattete Anzeige.

Einer 53-jährigen Frau wurde am Freitag, 26. Januar in der Letmather Innenstadt vermutlich die Handtasche gestohlen. Sie hielt sich in einem Warenhaus an der Hagener Straße auf. Sie verließ das Geschäft jedoch ohne Handtasche.

Mehr aus Iserlohn, Hemer und Letmathe

Das fiel ihr allerdings erst draußen auf der Straße auf. Die Suche nach der Tasche verlief erfolglos, weshalb die Betroffene Anzeige bei der Polizei erstattete.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Letmathe