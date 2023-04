Ein Hubschrauber (Symbolbild) soll am Dienstag ab 8 Uhr in Letmathe im Einsatz sein.

Leitungsarbeiten Darum kreist am Dienstag ein Hubschrauber über Letmathe

Letmathe. Geplant ist der Einsatz eines Helikopters an Stromleitungen in Letmathe am heutigen Dienstag ab 8 Uhr.

Der Übertragungsnetzbetreiber Amprion führt im Laufe der Woche zwischen Letmathe und Veserde Seilzugarbeiten an den provisorischen Masten mit einem Helikopter durch. Diese Maßnahme ist Teil des Baus des Abschnitts B der geplanten 380-Kilovolt-Höchstspannungsfreileitung von Kruckel (Dortmund) nach Dauersberg in Rheinland-Pfalz, wie es in einer Mitteilung heißt.

+++Lesen Sie auch: Baustelle Seilerseestraße Iserlohn wieder im Zeitplan

Geplant ist der Einsatz des Helikopters am Dienstag, 4. April, von 8 bis 18 Uhr. Der Einsatz des Fluggeräts ist wetterabhängig. Sollte die Witterung die Arbeiten nicht zulassen, müssen sie kurzfristig verschoben werden. Als Ausweichtermine sind hier der 5. oder 6. April angedacht. Der Seilzug ist eine Maßnahme, die Teil des Baus des Abschnitts B – Punkt Ochsenkopf in Genna bis Punkt Attendorn – ist.

Amprion arbeitet dort derzeit an der Erstellung des 220-Kilovolt-Provisoriums. Rund die Hälfte der provisorischen Masten ist bereits errichtet und im Bereich zwischen Letmathe und Veserde kann bereits der Seilzug erfolgen. Aufgrund der dortigen herausfordernden topographischen Gegebenheiten wird das Vorseil mittels Helikopter eingeflogen.

+++Auch interessant: Mit dem Rad durch Iserlohn - ein Selbstversuch

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Letmathe