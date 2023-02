Letmathe: Hemendis-Damen sammeln für die „CariTasche“

Letmathe. 40 Kisten voller Lebensmittel haben die Hemendis-Damen in Letmathe für die „CariTasche“ gesammelt.

Um „Ein Teil mehr“ hatten die Damen des Lions-Clubs Iserlohn Hemendis am vergangenen Samstag die Kundinnen und Kunden des Letmather Edeka-Geschäfts gebeten, um die „CariTasche“ mit haltbaren Lebensmitteln und Hygieneartikeln zu unterstützen.

+++ Mehr aus Letmathe: Dialyse-Zentrum besteht weiter +++

In zwei Schichten haben die Frauen die Trommel für den guten Zweck gerührt. „Überwältigende Hilfsbereitschaft und viele positive Gespräche“ – so lautete das Fazit nach dem siebenstündigen Einsatz. 40 randvolle Kisten mit Spenden wurden noch am Samstag an die Tafel übergeben, und auch 123 Euro „Bares“ waren in der eigens aufgestellten Box gelandet.

Die Hemendis-Vertreterinnen bedanken sich bei den Unterstützerinnen und Unterstützern. „Das ist Motivation für die nächste Aktion im März, dann allerdings in Menden“, heißt es in der Pressemitteilung.

+++ Lesen Sie auch: Nachrichten aus Letmathe +++

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Letmathe