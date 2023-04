Letmathe: Junge Musiker hinterlassen Spuren bei Ferienaktion

Die jungen Musikerinnen und Musiker spielten am Donnerstag gemeinsam den Song „Komet“ vor vollem Haus in der Rock & Popfabrik.

Letmathe. Bei Ferienaktion „Sei der Star“ beeindrucken junge Musiker in der Rock & Popfabrik Letmathe. Was Udo Lindenberg und Apache 207 damit zu tun haben

Mit einer Abschlusspräsentation endete am vergangenen Donnerstag die Osterferienaktion „Sei der Star“ in der Rock- & Popfabrik Letmathe. Vom Bund im Rahmen des Programms „Kultur macht stark. Bündnis für Bildung“ gefördert, konnten sich 14 Kinder im Alter von acht bis zwölf Jahren vier Tage lang in der Musikschule auslassen und ausprobieren.

„Ich bin sehr stolz auf die Kinder. Wir haben am Montag noch nicht gewusst, was die nächsten Tage passiert“, sagt Jan Zimmer, Inhaber der Musikschule. Und das lag ganz allein daran, weil die Kinder selbst entscheiden sollten, was gemacht wird. Ziel war es, einen Song am Ende der Woche auf die Bühne zu bekommen, das „was“ und „wie“ ergab sich dann von ganz alleine.

Talentierte Kinder machen mit bei Osterferienaktion „Sei der Star“

Nach einer Vorstellungsrunde wurde zunächst geschaut, wie sich welches Kind einbringen kann. „Wir haben hier tolle, schlaue und talentierte Kids“, so Jan Zimmer über die jungen Musikerinnen und Musiker. Querflöte, E-Bass, E-Gitarre, Schlagzeug und Keyboard wurden letztlich mit Gesang vereint und am Ende konnten gleich drei Stücke den gut 40 erschienenen Eltern und Angehörigen präsentiert werden. Den Auftakt machte die neunjährige Nike, die allen Mut zusammennahm und den Song „Lily“ von Alan Walker sang. Vor dem zweiten Stück sendete Jan Zimmer noch einen Gruß an die Nachbarn, denn bei „Someday“ zeigte Emil sein Können am Schlagzeug. Bei dem Song von Nickelback begleitete der Musiklehrer den 12-jährigen Drummer, der auch seit ein paar Monaten bei ihm im Unterricht ist. Zum Abschluss der vier Tage performte die selbst ernannte Band „Red Smiley“ das Lied „Komet“ von Deutschrock-Legende Udo Lindenberg und Rapper Apache 207.

„Es geht nicht nur um Party machen und feiern, sondern vielmehr um tiefgründige Sachen. Fußabdrücke und Spuren, die man im Leben hinterlässt“, sagt der Musiklehrer, der zusammen mit Nils Haak und Bernadette Faust die Gruppe betreut hat. Der Song, den sich die Kinder ausgesucht haben, wurde gemeinsam intensiv analysiert. Natürlich gehörte auch die professionelle Aufnahme im Tonstudio anschließend dazu.

„Auch ihr habt hier Spuren hinterlassen“, blickt der Inhaber der Rock- & Popfabrik auf die gemeinsame Zeit zurück und schenkt den Kindern eine CD mit ihrem Song als Erinnerung an diese Ferienaktion. Und wie es sich für echte „Stars“ gehört, wurden im Anschluss die ersten Autogramme geschrieben.

