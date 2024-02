Letmathe: Kampstraße wegen Leitungsarbeiten gesperrt

An der Kampstraße in Dröschede muss eine Gasleitung erneuert werden.

Letmathe. An der Kampstraße in Letmathe-Dröschede wird eine Gasleitung erneuert. Welche Behinderungen zu erwarten sind.

Die Westnetz GmbH erneuert auf einer Strecke von 170 Metern eine Gashochdruckleitung in der Kampstraße in Letmathe-Dröschede. Nach aktuellen Planungen dauern die gesamten Arbeiten laut einer Mitteilung des Unternehmens voraussichtlich zwölf Wochen an.

Die geplanten Arbeiten erfolgen in zwei Bauabschnitten. Der erste Bauabschnitt liegt im Bereich der Hausnummern 52 und 60 und startet am Montag, 19. Februar. Während die Arbeiten im ersten Bauabschnitt laufen, ist die Zufahrt von der Kampstraße in die Straße Kuhlenstück nicht möglich. Die Umleitung führt über die Straßen Im Westerfeld und Wapschledde und ist entsprechend ausgeschildert.

Halbseitige Sperrung

Der zweite Bauabschnitt erfolgt zwischen den Hausnummern 60 und 64. Während der kompletten Baumaßnahme kommt es zu einer halbseitigen Straßensperrung. Die Verkehrsregelung erfolgt durch eine Ampelanlage.

Westnetz bittet bei aufkommenden Lärm- und Verkehrsbeeinträchtigungen im Baustellenbereich und dem direkten Umfeld um Geduld und Verständnis.

