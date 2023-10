Letmathe: Kilianstraße soll aufgesatteltes Parken behalten

Letmathe. Die Iserlohner CDU-Ratsfraktion will, dass das aufgesattelte Parken an der Letmather Kilianstraße weiter möglich ist. Die Begründung.

Die Aufnahme des Tagesordnungspunktes „Aufgesatteltes Parken an der Letmather Kilianstraße“ beantragt die CDU-Ratsfraktion für die nächste Sitzung des Verkehrsausschusses.

In der Begründung heißt es: „ Mit großer Verärgerung haben zahlreiche Anwohnerinnen und Anwohner auf die Kontrollen der Straßenverkehrsabteilung in der Kilianstraße reagiert. Dort ist – wie in vielen anderen Bereichen in Letmathe – das aufgeschulterte Parken zwischen den Baumscheiben seit mindestens über 30 Jahren gelebte Praxis. Der Gehsteig erreicht trotzdem die erforderliche Breite für die Nutzung durch die Fußgänger – der Parkraum ist für die dort lebenden Bürgerinnen und Bürger dringend nötig und zugleich hat diese Parkpraxis auch zur Verlangsamung des Verkehrs als Erschließungsstraße des Wohngebietes Nordfeld geführt.“

Für die CDU-Fraktion im Rat der Stadt habe sich die Frage gestellt, warum die Kontrolle nun durch die Stadt erfolgte, nachdem diese Praxis für alle Beteiligten vorteilhaft und sinnvoll war und ist. „Wurden die Anwohner vorab informiert und freundlich aufgefordert oder direkt Knöllchen verteilt?“, wollen die Christdemokraten wissen.

