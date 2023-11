Letmathe: Kilometerlange Ölspur beschäftigt die Feuerwehr

Die Feuerwehr hat in Letmathe eine kilometerlange Ölspur beseitigt.

Letmathe Wegen einer Ölspur war die Feuerwehr in Letmathe am Donnerstagnachmittag über mehrere Stunden im Einsatz. Diese Straßen sind betroffen.

Mehrere Einheiten der Feuerwehr und zwei Reinigungsfahrzeuge der Firma Lobbe sind am Donnerstag zur Beseitigung einer Ölspur in Letmathe alarmiert worden. Seit 14.30 Uhr sind die Einsatzkräfte damit beschäftigt, die Verunreinigungen auf den Straßen zu beseitigen, berichtet die Feuerwehr. Der Einsatz dauerte auch um 17 Uhr noch an.

Betroffen sind vor allem die Umleitungsstrecke für die Baustelle des Doppelkreisels, also der Bereich Im Nordfeld/Schattweg/Kilianstraße, aber auch die Schwerter Straße und die Hagener Straße. An der Stadtgrenze übergaben die Einheiten der Iserlohner Feuerwehr die Arbeiten an die Kollegen aus Hagen.

Im Einsatz sind Feuerwehrleute der Wache sowie der Löschgruppen Letmathe und Oestrich.

