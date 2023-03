Letmathe: Klagen über massive Erschütterungen am Dümpelacker

Für langjährige Mitgliedschaften wurden bei der Jahreshauptversammlung der Siedlergemeinschaft am Dümpelacker in Letmathe Gisbert Westerhoff (links), Ute Malke und Nils Wilmes (rechts) vom Vorsitzenden Markus Schütte (2. von links) geehrt.

Letmathe. Auswirkungen der Sprengungen im Steinbruch Steltenberg Thema bei der Jahreshauptversammlung der Siedlergemeinschaft am Dümpelacker in Letmathe.

Meistens freitags, meist gegen 11 Uhr: Mit der Sprengung kommen die Erdstöße, klappert das Geschirr im Schrank. Die Sprengungen im nahen, aber jenseits der Stadtgrenze auf Hohenlimburger Seite liegenden Steinbruch Steltenberg schlugen bis in die Jahreshauptversammlung der Siedlergemeinschaft Dümpelacker am Freitagabend im Kolpinghaus in Letmathe Wellen.

Es seien „weniger, aber kräftigere Sprengungen“ geworden, waren sich die betroffenen Anwohner sicher; die Erschütterungen wurden als teils „massiv“ beschrieben. Die wohl größte Sorge der Anlieger: Der Steinbruch könne seinen Betrieb auf Letmather Gebiet ausweiten. „Bis an die Stadtgrenze geht es ja schon“, stellte eine besorgte Anwohnerin fest. Große Chancen, für sich Verbesserungen zu erreichen, sehen die Betroffenen aber wohl er nicht; solche Bemühungen hätten auch in der Vergangenheit kaum etwas gebracht. Auch seitens der Bürgerinitiative für den Erhalt des Ahm gebe es derzeit kaum Aktivitäten.

Streitfall um Wegerecht

In einem Streitfall verwies Vorsitzender Markus Schütte auf die Möglichkeit der kostenfreien Rechtsberatung über die Siedlergemeinschaft für deren Mitglieder: Es geht um das Wegerecht an der Akazienstraße, über das es unter Anliegern offenbar unterschiedliche Auffassungen gibt; einige Anlieger wünschen, dass die komplette Durchfahrt wieder ermöglicht werde. „Das beste ist, erst einmal gemeinsam miteinander zu sprechen“, riet Schütte in Richtung der Betroffenen.

30 Mitglieder im Kolpinghaus dabei

Rund 30 Mitglieder waren ins Kolpinghaus gekommen – es war die erste Jahreshauptversammlung in einem Innenraum seit Corona: Das letzte Treffen hatte draußen, auf der Siedlerwiese, stattgefunden. „Wir haben ein gutes Jahr hingelegt“, blickte Markus Schütte zurück; diese Einschätzung unterstützte auch der Kassenbericht, der mit einem Plus von 1000 Euro gegenüber dem Vorjahr abschloss.

Neuauflage des Sommerfests

Für dieses Jahr plant die Siedlergemeinschaft nicht nur wieder ein Mitbringfrühstück (So., 18. Juni, ab 10 Uhr) auf der Siedlerwiese, sondern auch eine Neuauflage des Kinder- und Sommerfests (Sa. u. So. 12./13. August) mit Band-Auftritt am Samstagabend und Frühschoppen am Sonntagvormittag. Der Martinsumzug (Sa., 4. November, 17.20 Uhr) steht ebenfalls im Jahresprogramm wie auch die Adventsfeier (Fr., 1. Dezember, 15 Uhr, kath. Pfarrheim St. Kilian).

Ehrungen

Mit Urkunde und Geschenk wurden die Jubilare für langjährige Mitgliedschaften geehrt, die zur Versammlung gekommen waren: Ute Malke, Nils Wilmes (25 Jahre) und Gisbert Westerhoff (40 Jahre). Nicht anwesend waren Josef Christoph, Thomas Henneke, Andre Simon und Tanja Wagner (25 Jahre), Herta Saßmannshausen (40 Jahre) sowie Klara Henneke und Erika und Hans Kowalewski (50 Jahre).

