Letmathe kommt im „Iserlohn 2040“-Bericht nicht zu kurz

Zwei Jahre Arbeit, 200 Seiten Zusammenfassung und 20 Jahre für die Umsetzung. Das sind Eckdaten zu dem Stadtentwicklungskonzept, das Experten des Berliner Gemeinschaftsbüros „Yello Z / UmbauStadt“ im Auftrag der Verwaltung ausgearbeitet haben und dessen Ergebnisbericht nun vorliegt – wir haben einen Blick hinein gewagt.

Neben dem Umfang könnte auch das Cover manchen von der Lektüre abhalten, denn wie spätestens im Rahmen der Bürgerbeteiligung zur Sprache gekommen ist, kann sich nicht jeder Städter mit dem Titel „Mein Iserlohn 2040“ identifizieren. Manche empfinden diesen als Bestätigung ihrer Vorbehalte gegenüber des Gesamtkonstrukts Iserlohn, das Letmathe und seine früheren Ortsteile seit der Eingemeindung im Jahr 1975 vernachlässige. Eine unvoreingenommene Bestandsaufnahme des Berichts gibt jedoch wenig Anlass eine Ungleichbehandlung zu beanstanden. Schon bei den Spaziergängen und Werkstätten haben die Stadtplaner bewiesen, dass sie keineswegs nur das Sichtfeld vom Dach des Rathauses am Schillerplatz in ihre Analysen einbezogen haben.

Das Konzept nimmt nicht nurdie Gesamtstadt in den Blick

Vorgelegt haben die Berliner ein „integratives“ Konzept, wie sie in der Einleitung betonen. Das bedeute „in diesem Zusammenhang die Erarbeitung eines Konzeptes in einer fachübergreifenden Kooperation, welche auch die Beteiligung von Akteuren außerhalb von Politik und Verwaltung berücksichtigt.“ Die Vision einer solchen ganzheitlichen Strategie gab es bereits in den 60er und 70er Jahren des vergangenen Jahrhunderts, die meisten derartigen Ansätze seien jedoch als „zu aufwändig und realitätsfern“ in den Schubladen verschwunden, lautet die nüchterne Bilanz eines Positionspapiers des Deutschen Städtetags von 2013. Seit den 90er Jahren erlebe die integrative Stadtentwicklung jedoch eine Renaissance und habe sich in Europa nun als Standard etabliert.

Konzepte wie „2040“ sollen Antworten geben auf wachsende Herausforderungen, vor denen Kommunen stehen, darunter der demografische Wandel, Globalisierung, Digitalisierung, schrumpfende finanzielle Handlungsspielräume und der Klimawandel – und die gleichzeitig steigenden Erwartungen der Bürger. Der Leitfaden für Iserlohn, auch das betonen die Autoren in der Einleitung, soll nicht nur der Gesamtstadt, sondern auch den Ortsteilen als längerfristige Handlungsgrundlage dienen. Die Frage der Identifikation mit beiden haben die Wissenschaftler bei ihrer Untersuchung nicht ausgeblendet und sind zu dem Ergebnis gekommen, dass sich die Iserlohner ähnlich stark der Gesamtstadt wie ihrem Ortsteil verbunden fühlen: 65 Prozent der Teilnehmer einer Onlinebefragung identifizieren sich „stark“ oder „sehr stark“ mit Iserlohn, bei den Ortsteilen sind dies 67 Prozent. Die Angabe „wenig“ oder „sehr wenig“ haben 32 Prozent in Bezug auf die Gesamtstadt und 29 Prozent bezogen auf ihren Ortsteil gemacht. Eine repräsentative Studie haben die Autoren dazu nicht angefertigt, als Fingerzeig dürfen diese Werte aber gelten. „Ziel muss sein, die Vielschichtigkeit der Stadt als Qualitäts- und Herausstellungsmerkmal zu stärken“, heißt es am Ende dieses Abschnitts.

Im Kapitel zur Demografie finden Lössel und Pillingsen besondere Erwähnung als große Verlierer, zumindest was die Einwohnerzahl angeht: Nur in Kesbern und Sümmern-Nord schrumpft diese noch schneller. Letmathe-Mitte sticht durch seinen stark überdurchschnittlichen Senioren-Anteil hervor. Für die Gesamtstadt prognostiziert der Bericht bis 2040 einen natürlichen Rückgang der Bevölkerung um 12 Prozent, der nur durch einen ebenso starken Zuzug ausgeglichen werden könnte.

Bei der Frage nach den Stadtteilen, in denen es sich am besten leben lässt, landet Letmathe im Mittelfeld – zumindest die Teilnehmer der Umfrage sehen die Iserlohner City und den Iserlohner Norden auf den ersten Rängen, wobei das Feld mit 16,6 Prozent als bestem Wert recht dicht gestaffelt erscheint. Auch das Arbeitsleben der Bürger haben die Autoren beleuchtet und zitieren eine Statistik aus dem Jahr 2017, der zufolge 38,4 Prozent der Iserlohner im produzierenden Gewerbe beschäftigt sind, 16,8 Prozent in Handel, Verkehr und Gastgewerbe, nur 0,2 Prozent in Forst- und Landwirtschaft und ein steigender Anteil von 44,6 Prozent im Dienstleistungssektor. Jeder dritte Iserlohner arbeitet auswärts, die größte Gruppe in Hagen.

Wunsch und Wirklichkeit bei der Mobilität Kontraste

Zur Arbeit fahren 58 Prozent der Beschäftigten mit dem Auto, hat das „2040“-Team bei der Onlinebefragung ermittelt, 16 Prozent gehen demnach zu Fuß, 13 Prozent fahren mit dem Rad und 12 Prozent mit Bus und Bahn. Das ist offenbar stark den Notwendigkeiten geschuldet, denn nur 28 Prozent geben das Auto als Fortbewegungsmittel erster Wahl an. Vielmehr wünschen sich 27,5 Prozent der Befragten sie könnten mit dem Fahrrad und 24,7 Prozent, zu Fuß zur Arbeit kommen. Insbesondere die „zentrale Ost-West-Achse des Siedlungsbandes zwischen Letmathe und Iserlohn“ stuft der Ergebnisbericht als „wenig attraktiv und insbesondere für Radfahrer schlecht nutzbar“ ein. Das Projekt „LenneSchiene“ weise in die richtige Richtung.

Bei der Analyse der Nahversorgung brechen gleich vier Letmather Ortsteile aus: In Lössel und im Stübbeken sowie in Teilen von Oestrich und Dröschede ist anders als im übrigen Stadtgebiet kein Supermarkt bequem fußläufig erreichbar. Alle Stadtteile werden mit Steckbriefen individuell analysiert, die kurz-, mittel- und langfristige Maßnahmen empfehlen – dazu später mehr.