Letmathe: Künstlerduo aus Hennen zeigt Bilder im Bahnhof

Letmathe. Margit Budel und Helga Langhage stellen ihre Werke gemeinsam im Letmather Bahnsteig 42 aus. Was die Hennener Künstlerinnen inspiriert.

Die Hennener Malerinnen Margit Budel und Helga Langhage stellen im Bahnsteig 42 in Letmathe seit Montag gemeinsam ihre Werke unter dem Titel „Von Schwarz-Weiß Zur Farbe“ aus.

Dabei gibt es von geradlinigen und grafischen schwarz-weiß Gemälden, bis hin zu bunten Industriecollagen so einiges zu bestaunen. Die gemeinsame Ausstellung der beiden zeigt dabei auch eine Vielfalt an Arbeitsmaterialien und Techniken, mit denen die Bilder jeweils geschaffen wurden. So kann zwischen Acrylfarbe und Spachtelmasse auch ein Blick auf Originalaufnahmen aus Industriehallen geworfen werden.

Die beiden Malerinnen, die sich im Iserlohner Kunstverein kennengelernt haben, sind bereits seit Jahrzehnten künstlerisch aktiv. Dabei ist bereits die eine oder andere Ausstellung zustande gekommen, und nun auch die erste gemeinsame. Inspiration bekommen sie durch die unterschiedlichsten Dinge. So wurde Margit Budel durch einen Besuch in New York und die dabei bestaunten Häuserschluchten beeinflusst, die sie gerne auch in ihrer eigenen Heimat wiederfinden wollte. „Das müsste aus unserer Region auch kommen“, war der Hintergedanke der Hennenerin, die deshalb beim Malen auch oft eigene Fotografien als Hintergrundmaterial ihrer bunten Kolorationen verwendet.

Verschiedene Vorgehensweisen beim Malen

Beim Erschaffen der Werke höre sie in ihrem kleinen Atelier gerne Musik, und lasse sich beim Malprozess gerne von dem finalen Ergebnis überraschen.

Ganz anders ist es dagegen bei Helga Langhage. Für sie muss es in ihrem Atelier komplett ruhig und frei von Ablenkungen sein, damit die Farben auf die Leinwände fließen können. „Wenn ich male, dann darf mich keiner stören“, schmunzelt die Künstlerin, die 1981 ihre erste Ausstellung präsentiert hat.

Auch die Pressesprecherin des Iserlohner Kunstvereins, Petra Lukoschek, freut sich über die neue Ausstellung im Bahnsteig 42, die aufgrund von Corona ohne Vernissage stattfinden muss. Denn bereits seit 2017 stellt der Verein dort die Werke der Mitglieder aus, die in der Regel alle drei Monate gewechselt werden. Im November letzten Jahres wurde dann bei einer Versammlung beschlossen, dass die beiden Künstlerinnen bis zum 7. Mai gemeinsam an der Reihe sind, ihre Werke während der Öffnungszeiten des Bahnsteigkiosks zu präsentieren.

