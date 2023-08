Letmathe: Lagerinhaber stört Einbrecher bei der Tat

Der Inhaber des Lagers an der Brinkhofstraße in Letmathe hatte den Täter gestört.

Letmathe. Die Scheibe der Eingangstür eines Lagerraums in Letmathe hatte der Einbrecher bereits eingeschlagen, dann kam der Besitzer. Wie es weiterging.

Der Inhaber eines Lagerraums an der Brinkhofstraße in Letmathe nahm am frühen Mittwochmorgen, gegen 0.45 Uhr, ein lautes Klirren wahr. Er begab sich laut Polizeibericht daraufhin aus seiner Wohnung nach draußen und sprach einen schlanken, etwa 1,70 Meter großen Mann an, der sich an dem nebenan liegenden Lagerraum aufhielt. Dieser stieg daraufhin auf der Beifahrerseite in ein graues Cabrio.

Das fuhr in Richtung „Pater und Nonne“ davon. Der Unbekannte hatte zuvor offenbar die Scheibe der Eingangstür des Lagerraums eingeschlagen und an der Tür gehebelt. Ins Innere war er nicht gelangt. Im Rahmen der sofortigen Fahndung konnte das Cabrio nicht mehr angetroffen werden. Zeugen die weitergehende Hinweise geben können, werden gebeten sich unter 02371/9199-0 mit der Polizeiwache in Iserlohn in Verbindung zu setzen.

