Letmathe: Letzter Mittagstisch der Saison

Letmathe. „Ma(h)lzeit“, der Letmather Mittagstisch, ist beliebt. Wann es mit dem Angebot wieder losgeht.

Sehr guter Resonanz hat sich auch während der nun abgelaufenen Saison der Mittagstisch „Ma(h)lzeit“ erfreut. Daniela Hölscher, eine der mehr als 40 Ehrenamtlichen, sagt: „Wir sind sehr zufrieden, es waren immer 40 bis 50 Besucherinnen und Besucher da.“

Am vergangenen Mittwoch, als die „Rübezahl-Baude“ Königsberger Klopse – ein Wunsch der Gäste – geliefert hatte, seien es noch mehr gewesen, die den Weg in den Saal der evangelischen Kirchengemeinde Letmathe gefunden hatten. Der Starttermin für die nächste „Ma(h)lzeit“-Runde steht auch schon fest: Am 6. September sind wieder alle willkommen, die in netter Gesellschaft kostengünstig speisen möchten. Und neue Ehrenamtliche sind auch eingeladen, wie Daniela Hölscher sagt.

