Das undichte Dach der Humpferthalle hat am Samstag für einen Spielabbruch gesorgt.

Humpferthalle Letmathe Letmathe: Linke wollen Humpferthalle in den Blick nehmen

Letmathe. Nachdem am Samstag ein Spiel des Letmather TV abgebrochen werden musste, fordert die Linke die Verwaltung zum Handeln auf.

Am Samstagabend musste das letzte Saisonspiel des Letmather TV in der Handball-Landesliga wie berichtet abgebrochen werden. Der Grund für den Abbruch war das undichte Hallendach der Humpferthalle in Letmathe.

„Nach unseren Informationen sind der Verwaltung bereits vor Monaten Probleme mit der Dichtigkeit gemeldet worden“, schreibt dazu am Montag die Fraktion der Linken im Stadtrat.

„Wir beantragen daher die Aufnahme des Punktes „Zustand der Humpferthalle“ auf die Tagesordnungen der jeweils nächsten Sitzung des Sportausschusses und des Betriebsausschusses Kommunales Immobilien-Management. „Dazu bitten wir die Verwaltung um einen ausführlichen Sachstandsbericht“, fordert die Fraktion.

