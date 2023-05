Letmathe: Männer ziehen mit Verkehrszeichen durch die Straße

Mit Verkehrszeichen in den Händen sind zwei junge Männer in Letmathe durch die Straßen gezogen.

Mit Verkehrsschildern in den Händen sind am Montag kurz nach Mitternacht drei junge Männer in Letmathe beobachtet worden. Eine Polizeistreife stoppte sie auf der Kilianstraße.

Die 18 beziehungsweise 20 Jahre jungen Iserlohner erklärten laut Polizei, sie hätten die Schilder auf dem Gehweg „gefunden“ und seien dann auf die Idee gekommen, sie mitzunehmen. Sie mussten die Verkehrszeichen in den Bereich der Baustelle an der Einmündung Kilianstraße/Schattweg zurückbringen.

Die Polizei überprüfte geparkte Fahrzeuge an der Strecke der Schilderträger auf mögliche Schäden und schrieb eine Anzeige

