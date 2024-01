Letmathe: Mann flüchtet vor der Polizei und fährt gegen Baum

Letmathe/Unna Ein Pkw-Fahrer (48) aus Solingen will sich in Unna einer Polizeikontrolle entziehen und fährt auf dem Schälk vor einen Baum.

An einem Baum auf dem Schälk in Letmathe endet in der Nacht auf Sonntag für einen Mann aus Solingen die Flucht vor der Polizei. Durch seine auffällige Fahrweise machte er am späten Samstagabend eine Streifenwagen-Besatzung im Kreis Unna auf sich aufmerksam.

Die Beamten wollten den 48-Jährigen kontrollieren und forderten ihn zum Anhalten auf. Weil er die Anhaltezeichen ignorierte folgte der Streifenwagen dem Mann über den Bürenbrucher Weg in Richtung Letmathe. An der nebeligen Kreuzung zur Schälkstraße verlor der Solinger die Kontrolle über seinen Kleinwagen und rutschte gradeaus vor einen Baum.

Warum der Mann sich der Polizeikontrolle entziehen wollte, war in der Nacht noch unklar, ebenso ob er Alkohol oder Drogen konsumiert hatte. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

