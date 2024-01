Die Polizei meldet mehrere Schäden und Diebstähle an Fahrzeugen.

Diebstahl Letmathe: Mehrere Sachschäden und Diebstahl an Fahrzeugen

Letmathe Am Wochenende wurden mehrere Fahrzeugen in Letmathe durchwühlt und beschädigt. Eine Geldbörse wurde von Unbekannten erbeutet.

Zwischen Freitagnachmittag, 26. Januar und Montagmorgen versuchten Unbekannte am Stenglingser Weg in Letmathe den Tankdeckel eines Lkw aufzubrechen. Laut Polizeibericht wurde der Verschluss beschädigt.

Fahrzeug beschädigt und durchwühlt

An der Straße Grudene zerstörten Unbekannte am Freitagmorgen die hintere linke Scheibe eines Pkw. So konnten sie den Innenraum durchwühlen. Offenbar fanden sie jedoch nichts Verwertbares.

Erfolgreicher waren Diebe in der Nacht zum Freitag am Streckenbacher Weg: Dort entwendeten sie aus einem Peugeot Partner eine Geldbörse samt persönlichen Papieren.

