Letmathe: Mit 57 bei erlaubten 30 km/h unterwegs

Die Polizei hat an der Brinkhofstraße in Letmathe die Geschwindigkeit der Verkehrsteilnehmer kontrolliert.

Letmathe. Die Polizei hat an der Brinkhofstraße in Letmathe die Geschwindigkeit der Verkehrsteilnehmer per Radar kontrolliert.

Die Polizei hat am Mittwoch zwischen 16.55 und 18.45 Uhr an der Brinkhofstraße per Radar die Geschwindigkeit der Verkehrsteilnehmer kontrolliert.

Dabei wurden 317 Fahrzeuge gemessen. Die Polizei schrieb drei Ordnungswidrigkeitenanzeigen, 45 Verkehrsteilnehmer mussten Verwarngelder bezahlen.

Tempo 30 erlaubt

Der höchste Messwert lag bei 57 Stundenkilometern – Tempo 30 war erlaubt.

