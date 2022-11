Künstlerwechsel in der Sparkasse Letmathe: Sigrid Oelkrug (2. v.l.) und Christiane Bisplinghoff stellen ihre Werke in der Sparkasse Letmathe aus. Sehr zur Freude von Christian Hasch, Gruppenleiter Privatkundenmarkt (links), und Michael Haupt, Direktor Privatkundenbetreuung.

Galerie Letmathe: Neue Ausstellung in der Sparkasse eröffnet

Letmathe. Sigrid Oelkrug und Christiane Bisplinghoff stellen in der Sparkasse Letmathe unter „Farbwanderung“ ihre Werke aus. Das erwartet die Besucher.

Wer derzeit die Sparkasse in Letmathe aufsucht, sieht eine Reihe von Veränderungen in der Filiale. Vor allem an den Wänden, denn dort hängen mittlerweile Werke der Künstlerinnen Sigrid Oelkrug und Christiane Bisplinghoff.

Beide sind im Kunstverein Iserlohn aktiv und haben bereits in der Vergangenheit im Bahnsteig 42 zusammen ausgestellt. „Wir können das sehr gut. Es harmoniert“, erklärt Bisplinghoff, deren künstlerischer Schwerpunkt auf Acryl-Collagen und Materialmixe besteht. Zur Ausstellungseröffnung bleiben immer wieder Kunden vor den Werken stehen. Die beiden Künstlerinnen sind immer offen für Rückmeldungen und bereiten mit ihren Werken gerne eine Freude. Zu sehen sind imaginäre Landschaften und außergewöhnliche Fantasiewelten.

Sigrid Oelkrug begann 2013 ihr Studium der Malerei und Grafik in Bochum und schwärmt davon, dass die Kunst ihr immer etwas Neues bietet. „Man bleibt neugierig und hat beispielsweise einen ganz anderen Blick auf die Natur. Inspiration gibt es überall.“ Sie ist gerne mutig und empfindet ihren Schaffensprozess immer wieder als spannend. Ihre Herangehensweise klingt dabei sehr ausgefallen, denn sie vergräbt die Leinwände in ihrem Garten und holt sie später wieder hervor. „Mein Mann lacht schon immer, wenn ich wieder etwas verbuddel“, sagt die Künstlerin. Die Veränderungen auf der Leinwand geben ihr weitere Anhaltspunkte, wie das Bild weiter gestaltet werden kann. Inspiration durch die Natur eben.

Die Ausstellung „Farbwanderung“ ist noch drei Wochen in der Sparkasse zu sehen. Danach wandert sie in die Hauptfiliale in Iserlohn, wo auch andere Werke des Kunstvereins ausgestellt werden.

