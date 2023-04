Letmathe: Neue Fußgänger-Ampel für Kreisel-Umleitungsstrecke

Für den neuen Doppelkreisel ist der zentrale Verkehrsknotenpunkt in Letmathe voll gesperrt worden.

Letmathe. Für die Bauarbeiten am Doppelkreisel in Letmathe wird der Verkehr durch ein Wohngebiet umgeleitet. Dort wird nun eine neue Ampel aufgestellt.

Mit einer zusätzlichen Fußgängerampel möchte die Stadt Iserlohn die Verkehrssicherheit auf den Umleitungsstrecken für die Doppelkreisel-Baustelle in Letmathe steigern. Als zusätzliche Schutzmaßnahme vor allem für Schulkinder wird die Ampel am Montag, 24. April, auf der Straße Im Nordfeld aufgestellt, kündigt die Stadtverwaltung an.

Es handelt sich um eine Ampel, die nach Aufforderung durch Fußgänger den Fahrzeugverkehr stoppen soll. Sie wird im Querungsbereich der vorhandenen Bushaltestelle direkt an der Kilianschule installiert.

Mit dem Start der Kreisverkehr-Baustelle sind seit Ende März bekanntlich die Kreuzungsbereiche Hagener Straße/Schwerter Straße/Alter Markt/Von-der-Kuhlen-Straße für den Pkw- und Lkw-Verkehr voll gesperrt. Lediglich für die Linie 1 der MVG wird auf der Achse Hagener Straße/Alter Markt noch eine Fahrspur offengehalten.

Der Individualverkehr wird nördlich der Hagener Straße über die Friedhofstraße, Im Nordfeld und Kilianstraße bis zur Schwerter Straße und von da ab über die Berliner Allee, Unterfeldstraße, Brinkhofstraße auf die Straße An Pater und Nonne umgeleitet.

Polizei und Ordnungsamt kontrollieren Geschwindigkeit

Die Umleitungsstrecke wurde eng mit dem städtischen Ordnungsamt, der MVG und den Rettungsdiensten abgestimmt. Dennoch hatte es von Anwohnern Proteste gegeben, unter anderem weil die Strecke an der Grundschule vorbei und durch Straßen mit vielen am Straßenrand parkenden Autos führt. Mit Einrichtung der Vollsperrung sind bereits verkehrsüberwachende Maßnahmen durch Polizei und Ordnungsamt (Geschwindigkeitskontrollen, Installation einer Smiley-Tafel) vorgesehen gewesen, betont die Stadt.

Die noch bis ins nächste Jahr laufende Baumaßnahme wird vom Planungsbüro BPR aus Essen begleitet. Ansprechpartner im Rathaus ist Johannes Hellermann von der Abteilung Straßen und Brücken. Er ist unter 02371/217-2720 oder per E-Mail (johannes.hellermann@iserlohn.de) erreichbar.

