Letmathe: Neuer Hauptvorstand beim TuS 06 Dröschede

Dröschede. Bei Jahreshauptversammlung des TuS 06 Dröschede legte Dietlind Humberg ihr Amt als Oberturnwartin ab. Eine Nachfolgerin steht schon bereit.

Der Einladung zur Jahreshauptversammlung des TuS 06 Dröschede in der Turnhalle Im Hütten waren zahlreiche Mitglieder gefolgt. Nach der Begrüßung durch den Vorsitzenden Wolfgang Ströter wurde zunächst der im vergangenen Jahr verstorbenen Vereinsmitglieder gedacht.

Lesen Sie auch: ss

André Klatt berichtete als Geschäftsführer von den nun wieder zahlreichen Veranstaltungen im vergangen Jahr. Insbesondere waren dies ein Ausflug nach Haltern am See, der Ü70-Nachmittag sowie die Nikolausfeier. Er bedankte sich im Namen des Vorstands bei den 39 Übungsleitern und -helfern für die insgesamt erbrachten 2.288 Übungsstunden in 2022. Die Mitgliederzahl des Vereins stieg von 931 Mitgliedern zu Beginn des Jahres auf nun 982 Mitglieder.

Teilnahme an Wettkämpfen

Dem Bericht von Oberturnwartin Dietlind Humberg war zu entnehmen, dass einige Vereinsmitglieder auch an etlichen Wettkämpfen teilgenommen haben. Neben Veranstaltungen auf Bezirksebene war das vom Verein ausgerichtete Sportfest Auf der Emst zu erwähnen. Am Tag des Kinderturnens nahmen 114 Teilnehmer das Sportangebot wahr. Beim Sportangebot im Park waren ebenfalls Übungsleiter des Vereins aktiv.

Lesen Sie auch: Musikalische Weihnachtsfeier beim TuS 06 Dröschede

Der Kassenbericht von Schatzmeisterin Elke Hellwig wies einen Überschuss in 2022 aus. Die Kassenprüfer lobten die gute Kassenführung, sodass dem Vorstand einstimmig Entlastung erteilt wurde. Der am gleichen Tag neu gewählte Jugendvorstand (Luca Marra, Sheila Ferreira, Chacey Mester. Laariya Löw und Svenja Katzwinkel) stellte sich den Mitgliedern vor und berichtete über zahlreiche Aktivitäten der Jugend.

Lesen Sie auch: Vereine wünschen sich ein Gemeinschaftshaus für Dröschede

Bei den Wahlen für den Hauptvorstand wurde die Stellvertretende Vorsitzende Nicole Eller einstimmig für drei weitere Jahre wiedergewählt. Als Oberturnwartin wurde Davina Lewis mit großer Mehrheit in dieses Amt gewählt, Dietlind Humberg kandidierte nach zwölf Jahren im Amt nicht wieder.

Alle Fachwarte wiedergewählt

Die Fachwarte Isabelle Nowoczin (Kinderturnen), Nicole Trenkel (Tanz), Markus Fehr (Frauen-/Männer-Turnen), Norbert Humberg (Presse u. Öffentlichkeitsarbeit), Heike Ladde (Wandern) und Ingo Müller (Selbstverteidigung) wurden en bloc von der Versammlung wiedergewählt. An Stelle von Davina Lewis, die nun Oberturnwartin ist, rückt Deveney Schmidt als Fachwartin für Gerätturnen und Wettkämpfe nach.

Es folgte die Abstimmungen über einen Antrag, einen für sportliche Wettkämpfe notwendigen Sprungtisch anzuschaffen. Diesem wurde von der Versammlung zugestimmt.

Lesen Sie auch: TuS Dröschede: Mit diesem Vorstand will Verein durchstarten

Wolfgang Ströter ehrte die Vereinsarbeit von Vanessa Brintrup, die den 1. Vorsitzenden künftig als rechte Hand unterstützen wird. Des weiteren ging ein Dank an Maria Harke, die viele Jahre die Gruppe der Wanderfrauen geleitet hat. Es folgten zahlreiche Ehrungen: Auf 50 Jahre Vereinszugehörigkeit zurückblicken können Albert Hampl, seine Sohn Berthold Hampl, Angelika Lindemann sowie Edmund Rüffert. Für 25 Jahre Vereinszugehörigkeit geehrt wurden Klaudia Horstmann, Susanne Kemmereit, Burghart Schauerte, Hedwig Schauerte, Margret Dittrich, Ilka Dißmeier, Patrizia Tröck, Hans-Dieter Fehr, Christa Fehr und Fabiola Czeschlick. 22 Mitglieder sind seit zehn Jahren im Verein.

Aaron Schmidt als Vorsitzender des MTG freute sich, den Gauehrenbrief an Dietlind Humberg zu verleihen, die zwölf Jahre gute Vorstandsarbeit beim TuS 06 geleistet hat.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Letmathe