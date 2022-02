Oestrich. Am Mittwochabend ist ein Container in Oestrich angesteckt worden, die Polizei ermittelt.

Einen Altpapiercontainer haben unbekannte Täter am Mittwochabend an der Kühlingstraße in Brand gesetzt. Nach Polizeiangaben wurde das Feuer kurz vor 19 Uhr gelegt. Die Feuerwehr musste anrücken und den Brand löschen, der Sachschaden fiel gering aus. Die Polizei bittet mögliche Augenzeugen um sachdienliche Hinweise.

