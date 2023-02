Letmathe: Paar fällt auf SMS-Trick rein und überweist Geld

Letmathe. Ein Letmather Paar ist auf den „Hallo-Mama/Papa-Trick“ reingefallen und hat Geld auf ein deutsches Konto in Litauen überwiesen.

Ein Paar aus Letmathe ist auf den „Hallo-Mama/Papa-Trick“hereingefallen. Die 54-jährige Frau bekam am Montagabend eine SMS. Sie glaubte, dass sie von der Tochter ihres Freundes kam. In der folgenden Kommunikation erzählte der Absender die übliche Lügengeschichte vom kaputten Handy, der neuen Telefonnummer und der Rechnung, die dringend bezahlt werden müsse.

Schwindel fällt am nächsten Tag auf

Auch der vermeintliche Vater glaubte die Geschichte, machte sich noch am Abend auf den Weg zur Bank und überwies das Geld auf das angebliche Konto einer deutschen GmbH bei einer Bank in Litauen. Erst am Dienstagmorgen sprach er mit seiner echten Tochter. So flog der Schwindel auf.

+++ Auch interessant: Vereine wünschen sich ein Gemeinschaftshaus für Dröschede +++

Polizei rät: Überprüfen Sie die SMS!

Er erstattete Anzeige bei der Polizei. Die rät dazu, die Absender solcher SMS oder Messenger-Nachrichten zu überprüfen, bevor Geld überwiesen wird. Die Eltern sollten versuchen, ihren Sohn oder ihre Tochter auf der alten – angeblich nicht mehr gültigen – Telefonnummer zu erreichen, oder um eine Sprachnachricht bitten. In beiden Fällen dürfte die betrügerische Absicht schnell ans Tageslicht kommen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Letmathe