Die CDU will gegen das Parkchaos rund um das Waldstadion vorgehen (Symbolfoto).

Verkehr Letmathe: Parkchaos am Waldstadion – CDU fordert Maßnahmen

Letmathe. Am Waldstadion Letmathe gibt es nur wenige Parkplätze. Viele Besucher stellen ihr Auto daher im Halteverbot ab. Die CDU möchte etwas dagegen tun.

Die Parksituation bei Sportveranstaltungen im Waldstadion in Letmathe beschäftigt die CDU-Fraktion im Rat der Stadt Iserlohn. Aufgrund der begrenzten Parkmöglichkeiten direkt am Stadion würden viele Besucher entgegen der Vorschriften auf dem Gehweg parken und sich anschließend über Knöllchen ärgern. Um die Situation zu verbessern, wendet sich die Fraktion nun mit Fragen – und eigenen Vorschlägen – an die Stadtverwaltung.

„Es besteht die Möglichkeit, die Parkplätze an der Aucheler Straße (Richtung Gymnasium) zu nutzen“, stellen Fraktionsvorsitzender Fabian Tigges und Sachkundiger Bürger Harald Hövel dar. „Für überwiegend nicht ortskundige Besucher der Sportveranstaltungen gibt es aber keine ausreichenden Hinweise an der Schwerter Straße (Schilder), die vor der Ampelanlage deutlich sichtbar auf diese Möglichkeiten hinweisen. Hinzu kommt, dass keine Schilder in dem angesprochenen Bereich ausdrücklich auf ein Parkverbot oder absolutes Halteverbot hinweisen.“

Der Bürgermeister soll daher nun mitteilen, inwieweit Hinweisschilder auf die Parkmöglichkeiten im Bereich der Aucheler Straße bzw. Schwerter Straße angebracht werden können und ob noch andere Maßnahmen geeignet seien, die Parksituation rund um das Waldstadion zu verbessern.

