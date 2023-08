Letmathe: Pfarrerin Birgit Johanning geht in Ruhestand

Letmathe. Nach sieben Jahren in Letmathe verabschiedet sich Pfarrerin Birgit Johanning jetzt in den Ruhestand. Warum ihr der Schritt schwer fällt.

Den letzten Senioren-Gottesdienst hat sie schon hinter sich, den letzten Schulgottesdienst auch. Und bei ihrer letzten Presbyteriums-Sitzung wurde die neue Vorsitzende als ihre Nachfolgerin gewählt. „Es sind sie Menschen“, sagt Birgitt Johanning. Ihr gehe der Abschied wirklich nahe – näher als sie erwartet habe. Gerade die letzten eher turbulenten Jahre in der Evangelischen KirchengemeindeLetmathe hätten sie noch sehr mit dem Team und dem Presbyterium zusammengeschweißt. „Wir haben viel zusammen erlebt“, sagt sie. Gleichzeitig sei sie wie im Tunnel und damit beschäftigt, die Übergabe an ihre Nachfolgerin Anthea Haacke bestmöglich zu gestalten und nichts zu vergessen. Es fühle sich derzeit irgendwie alles sehr unwirklich an.

Nun ist ihre kurze Ära als Gemeindepfarrerin in Letmathe aber vorbei. „Ich bin die Verantwortung los“, sagt sie dann doch mit einem Schmunzeln. Am 20. August wird Pfarrerin Birgitt Johanning um 10.15 Uhr in einem festlichen Gottesdienst unter Teilnahme des Kirchen- und des Posaunenchores in der Friedenskirche in den Ruhestand verabschiedet.

Sieben Jahre war sie als Pfarrerin in Letmathe – ihre erste ordentliche Pfarrstelle überhaupt. Der Grund dafür war, dass ihr Mann Gemeindepfarrer war – hauptsächlich in Schwerte, wo die Familie auch bis heute lebt. Und es ist eine feste Regel in der Evangelischen Kirche, dass nicht beide Ehepartner eine Gemeinde übernehmen können. Birgitt Johanning gehörte also in den Pool der Pfarrerinnen und Pfarrer im sogenannten Entsendungsdienst. Als die gebürtige Dortmunderin nach dem Vikariat in Gütersloh und Hilfsdienst in Reda 1991 in den Kirchenkreis Iserlohn kam, war sie zunächst gemeindeübergreifend für Kindergottesdienste zuständig, später war sie die längste Zeit ihres Berufslebens mit einer halben Stelle an der Reformierten Kirche in Hohenlimburg tätig.

Als sie dann nach 2016 nach Letmathe kam, war auch das eine halbe Stelle – die letzte, wie schon damals klar gewesen sei. Auch in der Letmather Gemeinde gehen die Mitgliederzahlen zurück, mit Auswirkungen auf die Pfarrstellen. 2016 wurde die zweite volle Stelle auf eine halbe reduziert, die nun zum Weggang von Birgitt Johanning nicht wieder besetzt wird.

Starkes Team und viel Bereitschaft für Neuerungen

Eine geruhsame letzte Station vor dem Ruhestand wurde Letmathe dann aber nicht. Nach der Pensionierung von Pfarrer Burckhardt Hölscher 2020 musste die 63-Jährige recht unverhofft erst die Vakanzvertretung übernehmen, dann ein Jahr später die neue Kollegin Martina Kämper in Letmathe einarbeiten, die dann aber auch nur ein Jahr blieb, so dass Birgitt Johanning wieder alleine war. Den Umfang ihrer eigentlich halben Stelle hat das phasenweise gesprengt, weswegen sie mehr als dankbar war, dass ihre Stelle zum Schluss auf eine volle aufgestockt wurde und sie mit Pfarrerin Elisabeth Pakull noch eine weitere Kraft zur Entlastung dazu bekommen hat.

„Ich habe mich dabei ein bisschen selbst verloren“, sagt Birgitt Johanning später bei der Frage nach ihren Plänen für die Zukunft. Sie müsse sich erstmals wiederfinden, um sagen zu können, wo die Reise nun hingehen soll. Fest stehe aber, dass sie einen klaren Schnitt machen will – auch damit sich die neue Pfarrerin Anthea Haacke frei entfalten könne. Neue Wege seien notwendig in der Kirche – auch in Letmathe.

Und dennoch falle der Abschied schwer – eben der Menschen wegen. Das Team sei toll gewesen und habe sie immer sehr unterstützt. Die viele Kirchenmusik, die blühende Ökumene, die enge und intensive Zusammenarbeit mit dem Kindergarten und die hohe Bereitschaft, sich auf Neues und auch auf neue Gottesdienstformen, wie etwa die Pilgergottesdienste im Volksgarten oder die Abendgottesdienste mit Totengedenken zur Sommerzeit im Kirchgarten, einzulassen – Letmathe sei eine tolle Gemeinde.

Vor allem habe sie aber auch bei ihrer letzten Station gemerkt, wofür sie diesen Beruf ergriffen hat, was sie am besten kann und liebsten macht: Menschen auf ihrem letzten Weg oder Angehörige bei Trauerfeiern zu begleiten. Gerade auch Härtefälle, wie zuletzt die Gedenkfeiern rund um den Mord an Carina, oder auch die intensiven Begegnungen und Gespräche mit trauernden Menschen, die sonst gar nichts mit der Kirche am Hut haben. „In solchen Momenten habe ich gemerkt, dass ich hier genau richtig bin.“

Die Verabschiedung am Sonntag um 10.15 Uhr in der Friedenskirche wird Pfarrerin Christine Grans halten. Auch zum anschließenden Empfang mit gemeinsamen Mittagessen lädt Pfarrerin Johanning alle herzlich ein.

