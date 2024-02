Letmathe: Pkw durchwühlt, anderer Fall verhindert

Die Polizei hat in Letmathe wieder mit Autoeinbrüchen zu tun.

Letmathe Die Polizei berichtet von einem durchwühlten Pkw in Letmathe. Ein aufmerksamer Nachbar verhinderte einen anderen Einbruch in ein Auto.

Laut Polizeiangaben beobachtete ein Zeuge am Sonntag, 11. Februar, wie sich ein Unbekannter am Pkw seines Nachbarn zu schaffen machte. Als er den Fremden ansprach, flüchtete er. Der Unbekannte trug einen dunklen Kapuzenpulli und einen Rucksack. Ob etwas gestohlen wurde, konnte die Polizei vor Ort in der Nacht nicht ermitteln.

In der Nacht zum Freitag, 9. Februar, wurde an der Anne-Frank-Straße in Letmathe ein Pkw durchwühlt. Der Täter stahl Bargeld, Sonnenbrillen und Kaugummis.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Letmathe